Лабиринт на 2,4 га в честь Овечкина построили на кукурузном поле в США

На ферме США создали огромный лабиринт в честь рекорда Овечкина по голам в НХЛ. Пресс-служба «Вашингтона» опубликовала снимок этого творения.

В кукурузных посевах изображен сам россиянин, логотип «Вашингтон Кэпиталз» и сделана надпись о победной 895-й шайбе.

Сооружение площадью около 2,5 гектара откроют для посещения с 23 августа. Часть вырученных денег направят на благотворительность.

Овечкин стал рекордсменом по голам в регулярных чемпионатах НХЛ в апреле этого года. Всего в прошлом сезоне он забросил 897 шайб. Ранее рекорд принадлежал Уэйну Гретцки (894 шайбы). Сезон-2025/26 станет для Овечкина 21-м в карьере и последним по текущему контракту с «Кэпиталз».