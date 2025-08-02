Четырехлетний ребенок пострадал при атаке украинских дронов в Брянской области

Четырехлетний ребенок пострадал в результате атаки украинских дронов в Брянской области. Об этом сообщил в своем телеграм-канале губернатор региона Александр Богомаз.

Сначала сообщалось о двух пострадавших мирных жителях. Впоследствии выяснилось, что травмы получил сын одного из них.

«По уточненным данным, один из пострадавших от варварских действий ВСУ - четырехлетний ребенок. Врачи оказали всю необходимую медицинскую помощь. Малышу и его отцу – скорейшего выздоровления!» - написал Богомаз.

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