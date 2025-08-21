МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Судья из телешоу «Пойманные в Провиденсе» умер от рака

Фрэнк Каприо скончался в возрасте 88 лет.
Владимир Рубанов 2025-08-21 08:16:19
© Фото: Instagram*/Therealfrankcaprio

Судья Фрэнк Каприо скончался в возрасте 88 лет от рака поджелудочной железы. Он стал знаменитым благодаря телешоу «Пойманные в Провиденсе». Фрагменты передачи распространились по всему миру и собрали миллионы просмотров в соцсетях, включая TikTok, где у судьи было 1,6 миллиона подписчиков.

Сериал «Пойманные в Провиденсе» был четырежды номинирован на премию «Эмми». В 2017 году кадры с судебного заседания Каприо стали вирусными, набрав более 15 миллионов просмотров. В 2023 году он сообщил в интервью, что общее количество просмотров его судебных заседаний достигло двух миллиардов.

Каприо занимал должность судьи муниципального суда Провиденса с 1985 по 2023 год. Он считается символом доброты и сострадания к людям в зале суда, за что его прозвали «самый милый судья».

В декабре 2023 года, через несколько месяцев после своего 87-летия, Каприо публично сообщил о том, что у него диагностировали онкологическое заболевание.

*Деятельность компании Meta Platforms Inc. по реализации социальных сетей Facebook и Instagram признана экстремистской и запрещена на территории Российской Федерации.

#сша #смерть #культура #телевидение #судья #телешоу #Фрэнк Каприо
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
«Иван Папанин». Первое испытание льдом
2
«Феникс». Инженерный батальон специального минирования
3
ВДВ-95. Юбилей в зоне СВО
4
Морпехи в зоне СВО. Группировка №1
5
Воентех
6
«Военная приемка» в Беларуси
7
Повелители термитных и термобарических боеприпасов
8
«Военная приемка» в Бразилии. Карнавал вооружений
9
Инженеры водной стихии
10
Рота БМПТ. Терминатор в бою
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 