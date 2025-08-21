Судья из телешоу «Пойманные в Провиденсе» умер от рака

Судья Фрэнк Каприо скончался в возрасте 88 лет от рака поджелудочной железы. Он стал знаменитым благодаря телешоу «Пойманные в Провиденсе». Фрагменты передачи распространились по всему миру и собрали миллионы просмотров в соцсетях, включая TikTok, где у судьи было 1,6 миллиона подписчиков.

Сериал «Пойманные в Провиденсе» был четырежды номинирован на премию «Эмми». В 2017 году кадры с судебного заседания Каприо стали вирусными, набрав более 15 миллионов просмотров. В 2023 году он сообщил в интервью, что общее количество просмотров его судебных заседаний достигло двух миллиардов.

Каприо занимал должность судьи муниципального суда Провиденса с 1985 по 2023 год. Он считается символом доброты и сострадания к людям в зале суда, за что его прозвали «самый милый судья».

В декабре 2023 года, через несколько месяцев после своего 87-летия, Каприо публично сообщил о том, что у него диагностировали онкологическое заболевание.

