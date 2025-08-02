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В Польше начали раскопки бункера СС, в котором может находиться Янтарная комната

Разрешение на работы выдано городскими властями Гданьска.
Константин Денисов 2025-08-02 17:14:57
© Фото: Александр Гальперин, РИА Новости

В Польше начали раскопки бункера СС, в котором может быть спрятана легендарная Янтарная комната. Об этом сообщает 360.ru.

По словам представителя Управления по охране памятников Гданьска Марцина Тыминьского, специалисты рассчитывают на эксклюзивные находки.

«Некоторые данные позволяют предполагать, что там может находиться даже Янтарная комната», - сказал Тыминьский.

На участке, где должны стартовать раскопки, предположительно находился бункер СС.

Янтарная комната находилась в Царском селе, однако бесследно исчезла в конце Великой Отечественной войны.

#Польша #СС #Раскопки #археологи #Янтарная комната
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