Десять человек пострадали при опрокидывании автобуса в Мордовии

Десять человек, в том числе, ребенок пострадали в результате опрокидывания автобуса в кювет в Мордовии. Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

«По предварительным данным, 2 августа утром в Теньгушевском районе произошло ДТП. Автобус опрокинулся в кювет. В результате происшествия есть пострадавшие, в том числе несовершеннолетние», - говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что пострадавшие госпитализированы, им оказывается необходимая медицинская помощь.

Причины аварии пока неизвестны. На месте продолжают работу следователи и представители оперативных служб.