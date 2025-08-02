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Десять человек пострадали при опрокидывании автобуса в Мордовии

Среди пострадавших есть один ребенок.
Константин Денисов 2025-08-02 17:41:07
© Фото: proc13, Telegram

Десять человек, в том числе, ребенок пострадали в результате опрокидывания автобуса в кювет в Мордовии. Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

«По предварительным данным, 2 августа утром  в Теньгушевском районе  произошло ДТП. Автобус опрокинулся в кювет. В результате происшествия есть пострадавшие, в том числе несовершеннолетние», - говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что пострадавшие госпитализированы, им оказывается необходимая медицинская помощь.

Причины аварии пока неизвестны. На месте продолжают работу следователи и представители оперативных служб.

#в стране и мире #дети #Мордовия #ДТП #Прокуратура
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