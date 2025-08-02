Reuters: США ищут новый способ поставок оружия Киеву

Соединенные Штаты и другие страны НАТО работают над созданием нового механизма поставок вооружений, который будет ориентирован на приобретение американского оружия в соответствии с приоритетными потребностями Украины. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на источники, пишет RT.

По данным источников, Киеву предстоит составить списки необходимого вооружения, разделяя их на партии стоимостью по 500 миллионов долларов, а союзники по НАТО совместно с генеральным секретарем альянса Марком Рютте определят, кто предоставит финансирование.

Такой подход, как ожидается, позволит НАТО поставить Украине американское оружие на общую сумму 10 миллиардов долларов. Один из источников отметил, что это ускорит закупки вооружений европейскими странами у США и поможет избежать длительных бюрократических процессов.

Reuters уточняет, что в рамках нового механизма обсуждается как минимум одна партия вооружений для Украины. Президент США Дональд Трамп объявил, что Вашингтон продолжит поставлять Киеву оружие и военную технику при условии, что Европа возьмет на себя их оплату.

Ранее официальный Берлин сообщил, что готов отдать Украине два зенитных ракетных комплекса Patriot, но только в случае гарантированного восполнения арсеналов бундесвера в течение шести или восьми месяцев.