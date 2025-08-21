МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Финляндию назвали главной жертвой разрыва отношений с Россией

Ранее президент Финляндии Александр Стубб призвал сограждан готовиться к возможному возобновлению отношений с Россией.
Ян Брацкий 2025-08-21 04:33:28
© Фото: Victor Lisitsyn, Global Look Press

Финляндия стала самой пострадавшей в Европе от разрыва экономических связей с Россией. Такие данные привел директор Центральной торговой палаты скандинавской страны Юхо Ромакканиеми.

«Финляндия испытала на себе экономические последствия войны сильнее всех европейских стран», - приводятся его слова на сайте палаты.

Ранее президент Финляндии Александр Стубб призвал своих сограждан морально готовиться к восстановлению отношений с Россией.

Когда это произойдет, Стубб не знает, но не исключает диалога с Москвой на политическом уровне.

Российский лидер Владимир Путин неоднократно заявлял об открытости для взаимовыгодного и равноправного сотрудничества со всеми государствами. По его словам, такие взаимоотношения должны строиться на принципах невмешательства во внутренние дела друг друга.    

