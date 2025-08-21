В РФС закончили рассмотрение дел тренеров-скандалистов «Алании» и «Балтики»

Российский футбол сотрясла серия громких скандалов. За оскорбления в адрес судей и неспортивное поведение на пять матчей дисквалифицирован и оштрафован главный тренер «Алании» Спартак Гогниев. Наставник уже успел прославиться своим эмоциональным поведением, а на этот раз под его горячую руку едва не попал арбитр. Объясняться за недвусмысленные жесты пришлось и тренеру калининградской «Балтики» Андрею Талалаеву, в итоге - штраф.

Самый скандальный эпизод, за который наказали главного тренера «Алании», произошел на 17-й минута встречи с «Тюменью». На табло - уже 1:1 - минуту назад соперник распечатал ворота «Алании», сравняв счет. Очевидно, это и разозлило наставника владикавказского клуба Спартака Гогниева.

Игра остановлена, футболисты «Алании» высказывают недовольство судейством. И тут Гогниев, уже получивший две желтые карточки, врывается на поле, подбегает к арбитру и выкрикивает оскорбления. После, возвращаясь в тренерскую зону, толкает сотрудника своего же клуба и начинает швырять в разные стороны бутылки с водой.

К такому поведению наставника «Барсов», впрочем, привыкли, как в самом Владикавказе, так и в футбольном сообществе в целом. Он просто работает в таком «горячем» стиле, заводит себя и всю команду, объясняют болельщики. Только вот теперь Гогниев объясняется не перед фанатами. Скандал разбирают на заседании КТК РФС. Это орган, который формирует стандарты дисциплины в российском футболе. Его решения часто становятся прецедентами для последующих случаев.

«Гогниев у нас на заседании уже четвертый раз. Он подвергался дисциплинарному нарушению, мы дисквалифицировали его и на четыре, и на три матча, и на пять матчей, и штрафовали его. Это характеризует человека, его манеру поведения и агрессию на поле», - объяснил председатель Контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза Артур Григорьянц.

В итоге, тренера «Алании» дисквалифицировали на пять матчей и присудили штраф в 25 тысяч рублей - это максимальное наказание для Второй лиги, где выступает клуб. Капитана «Алании» Сослана Качмазова, отстранили на четыре матча: три - реально, один - условно. Он на пару с наставником выкрикивал угрозы в адрес судьи.

Главный тренер «Балтики» Андрей Талалаев, тоже известный своей эмоциональностью, оказался в центре скандала после матча с «Локомотивом». «Балтика» триумфально вернулась в Премьер-лигу три года назад и сейчас добралась до пятой строчки турнирной таблицы. Но спортивные успехи меркнут на фоне дисциплинарных нарушений. Представители «железнодорожников» завили, что в ходе матча 16 августа в Калининграде наставник «Балтийцев» допустил неприличный жест - несколько раз похлопал кулаком о ладонь.

На контрольно дисциплинарном комитете он сначала пытался доказать, что отряхивал руку после падения. Однако позже признался, что эмоциональный жест все-таки имел место, но он был не в адрес соперника.

«На данном заседании мы не установили адресность данного жеста, в отношении кого данный жест был направлен. Но поскольку такой жест имел место быть, но нет относимости данного жеста кому-либо, поэтому мы переквалифицировали дело и вынесли штраф за неспортивное поведение Талалаева и оштрафовали его на пять тысяч рублей», - отметил Григорьянц.

Российский футбол сегодня старается соответствовать международным стандартам, где проявления неуважения к соперникам или судьям строго пресекаются. И каждая брошенная бутылка - удар по его имиджу. С другой стороны - эмоции в спорте неизбежны и добавляют зрелищности матчам. И Контрольно-дисциплинарный комитет РФС, очевидно, пытается нащупать тонкую грань между этими двумя крайностями.