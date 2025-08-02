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Юноша порезал родственников и покончил с собой на юго-западе Москвы

Прокуратура Москвы начала проверку по факту инцидента.
Анна Касаткина 2025-08-02 13:36:19
© Фото: dzdmos, Telegram © Видео: dzdmos, Telegram

Поножовщина произошла на улице Обручева в Москве, один человек погиб, трое госпитализированы. Об этом сообщили в департаменте здравоохранения российской столицы.

По данным телеграм-канала 112, 18-летний молодой человек порезал отца, мать и 24-летнюю сестру, а затем совершил самоубийство.

«Один человек находится в тяжелом состоянии, двое - в состоянии средней степени тяжести», - уточнили в депздраве.

На месте работают экстренные службы, инцидент взяла на контроль прокуратура столицы.

#Москва #в стране и мире #происшествие #ЧП #поножовщина
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