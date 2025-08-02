Юноша порезал родственников и покончил с собой на юго-западе Москвы

Поножовщина произошла на улице Обручева в Москве, один человек погиб, трое госпитализированы. Об этом сообщили в департаменте здравоохранения российской столицы.
По данным телеграм-канала 112, 18-летний молодой человек порезал отца, мать и 24-летнюю сестру, а затем совершил самоубийство.
«Один человек находится в тяжелом состоянии, двое - в состоянии средней степени тяжести», - уточнили в депздраве.
На месте работают экстренные службы, инцидент взяла на контроль прокуратура столицы.
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