Расчеты Д-30 разбили опорные пункты ВСУ на Харьковском направлении

Беспилотная авиация подтвердила, что все цели были уничтожены.
2025-08-21 11:01:48
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Расчеты 122-мм гаубиц Д-30 группировки войск «Север» нанесли огневое поражение замаскированным опорным пунктам с живой силой противника на Харьковском направлении. Об этом сообщает Министерство обороны РФ.

Российские подразделения продолжают продвигаться вперед, создавая «санитарную зону» вдоль государственной границы и оттесняя боевиков от приграничных районов России. Артиллерийские расчеты круглосуточно находятся на боевом дежурстве - уничтожают позиции, технику, склады боеприпасов и пункты управления ВСУ, а также активно ведут контрбатарейную борьбу.

Работа ведется во взаимодействии с беспилотной авиацией. Операторы БПЛА выявляют цели и передают точные координаты артиллеристам, которые в считаные минуты открывают огонь. Попадания корректируются дронами, что позволяет добиваться максимальной точности.

На кадрах, опубликованных Минобороны, расчеты гаубиц Д-30 уверенно и слаженно поражают укрепления противника. Все цели, подтверждает беспилотная разведка, были уничтожены. После выполнения задачи орудия тщательно маскируются, чтобы избежать обнаружения дронами и ответного удара артиллерии противника.

Высокая выучка расчетов и современные средства разведки позволяют значительно повышать эффективность ударов и обеспечивать продвижение российских войск вперед.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.

#армия #д-30 #Север #харьковское направление
