Дайвер из Китая провел пять дней под водой и выжил, питаясь пещерной рыбой

Китайский ныряльщик провел в подводной пещере пять дней и ночей, питаясь сырой рыбой. Об этом сообщила газета South China Morning Post.

Как пишет издание, дайвер по фамилии Ван из провинции Хунань погрузился в реку со своим другом и пропал спустя пять минут. Его товарищ вызвал спасателей, но поиски сначала не увенчались успехом.

Позже выяснилось, что давйер заплыл в подводную пещеру, вход в которую расположен на глубине 9 метров, и заблудился. Вану удалось выжить благодаря тому, что он обнаружил там небольшой воздушный карман, который позволял ему дышать. По словам самого ныряльщика, он полностью потерял счет времени и питался все это время сырой рыбой, которую ловил там же.

Спасатели несколько раз погружались в воду в поисках дайвера и в один из дней он их заметил. В баллоне у ныряльщика осталось всего 4% кислорода. Он выплыл навстречу и посветил фонариком.

Ван чувствовал себя хорошо, он рассказал, что случайно попал в пещеру и полностью потерял счет времени. Первым делом после спасения он попросил у спасателей сигарету.