В Литве собрались вырыть оборонительную линию от России

Правительство Литвы запланировало вырыть оборонительную полосу на границе с Россией и Белоруссией. Ее протяженность составит сорок восемь километров. Об этом сообщает газета Daily Mail.
«Она будет оснащена минными полями и мостами, предназначенными для подрыва в случае вторжения», - рассказывает газета о гипотетической оборонительной линии.
Daily Mail указывает на то, что укреплением своих границ решило заняться не только литовское правительство.
Этим же сейчас занимаются Эстония, Латвия и Польша.
Для того, чтобы реализовать эти проекты, упомянутые государства ищут финансирования в Евросоюзе.
Ранее первый зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа выразил мнение, что Литве стоит задуматься о нуждах собственного народа и перестать подстраиваться под интересы Европейского союза.
