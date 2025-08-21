МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

В Литве собрались вырыть оборонительную линию от России

Литва запланировала вырыть оборонительную полосу на границе с РФ и Белоруссией. Об этом говорится в публикации Daily Mail.
Сергей Дьячкин 2025-08-21 00:26:03
© Фото: IMAGO, Zoonar.com, Valerio Rosati, Global Look Press

Правительство Литвы запланировало вырыть оборонительную полосу на границе с Россией и Белоруссией. Ее протяженность составит сорок восемь километров. Об этом сообщает газета Daily Mail.

«Она будет оснащена минными полями и мостами, предназначенными для подрыва в случае вторжения», - рассказывает газета о гипотетической оборонительной линии.

Daily Mail указывает на то, что укреплением своих границ решило заняться не только литовское правительство.

Этим же сейчас занимаются Эстония, Латвия и Польша.

Для того, чтобы реализовать эти проекты, упомянутые государства ищут финансирования в Евросоюзе.

Ранее первый зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа выразил мнение, что Литве стоит задуматься о нуждах собственного народа и перестать подстраиваться под интересы Европейского союза.

#Польша #граница #эстония #евросоюз #Литва #Латвия #финансирование
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
«Иван Папанин». Первое испытание льдом
2
«Феникс». Инженерный батальон специального минирования
3
ВДВ-95. Юбилей в зоне СВО
4
Морпехи в зоне СВО. Группировка №1
5
Воентех
6
«Военная приемка» в Беларуси
7
Повелители термитных и термобарических боеприпасов
8
«Военная приемка» в Бразилии. Карнавал вооружений
9
Инженеры водной стихии
10
Рота БМПТ. Терминатор в бою
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 