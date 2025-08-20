Местоположение объектов ВСУ в селе Вороное Днепропетровской области российским военнослужащим показала 73-летняя местная жительница. Об этом рассказали бойцы 5-й гвардейской танковой бригады 36-й армии.

Первое время женщина общалась неохотно, присматривалась.

«Когда на второй день к ней залетел вэсэушный дрон в сарай и спалил сено, она пришла, надела очки и говорит: "Давайте, хлопцы, доставайте карту". Начала примерное положение тех или иных там структур ВСУ, где они располагаются, где базируются», - рассказал командир штурмовой группы с позывным Ангел.

В селе был хорошо укрепленный узел обороны ВСУ. В блиндажах - бревна в несколько слоев, говорят бойцы. Уцелевшие боевики отступают, бросая все - гранатометы, пулеметы, в том числе натовского производства. Иногда ни разу не стрелявшие.

Местность здесь сложная - холмы, реки. В жару +40 передвигаться нужно скрытно, пешком. Расстояния большие.

«Восемнадцать километров - это до контакта с противником. Ну и там уже как бы непосредственно уже с противником в контакте. Наша задача была расчистить дорогу», - рассказывает стрелок с позывным Мудрый.

Позже в Вороном боевики пытались взять реванш.

«К ночи уже накатывала техника. Враг пытался выбить из закрепленных нами территорий. Остановили технику бронированную просто с помощью автомата. Этого момента, секундной задержки, их ступора хватило, чтобы наш расчет БПЛА отработал прямой наводкой», - говорит командир штурмовой группы Ангел.

Взятие Вороного позволит освободить Камышеваху - она в нескольких километрах. Это последнее село на Южно-Донецком направлении, которое удерживает противник. ВСУ берут в окружение. Группировка войск «Восток» укрепляет позиции и продолжает продвижение в глубину обороны врага.