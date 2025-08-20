Дерево придавило людей на остановке в Новосибирске

Дерево упало на остановку в Новосибирске и придавило стоявших там людей. Пострадали трое. Прокуратура проводит проверку и собирается дать принципиальную оценку бездействию органов власти по своевременному сносу аварийных деревьев.

Инцидент произошел в микрорайоне Затон около 9 утра по местному времени. На место вызвали спасателей. Троих пострадавших увезли в больницу.

После осмотра пациентов двоих госпитализировали, рассказали «Звезде» в ГКБ №34. Их состояние средней степени тяжести. Третий пострадавший после обследования получил помощь и ушел домой.

На месте происшествия находится прокурор и работают экстренные службы.