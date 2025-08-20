МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Определено самое длинное название города в России

Город Александровск-Сахалинский расположен на Дальнем Востоке.
Владимир Рубанов 2025-08-20 07:32:22
© Фото: Meilcont, wikipedia.org, CC BY-SA 4.0

Дальневосточный город Александровск-Сахалинский носит самое длинное название в России. Оно состоит из 25 символов. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные Государственного каталога географических названий.

В России есть также село Верхненовокутлумбетьево, в этом названии 23 буквы. Оно расположено в Оренбургской области.

Самое длинное название в мире имеет Бангкок, столица Таиланда. Оно занесено в Книгу рекордов Гиннесса. На тайском языке полное церемониальное наименование города состоит из 169 букв и включает в себя эпитеты, описания, упоминание Будды и исторические отсылки.

А в Новой Зеландии есть название холма, которое насчитывает 85 букв. Оно означает на языке маори «На вершине Таматеа, человек с большими коленями, покоритель гор, путешественник, играл на носовой флейте для своей возлюбленной».

