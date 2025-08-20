Европа, Африка и Азия: участники «Спасской башни» приехали в Москву

«Спасская башня» ломает стереотипы. Миллионы людей узнают, что военные оркестры - это не только про строгость. Здесь есть место и музыкальным шуткам, и танцам.

Шумно и эмоционально проходит репетиция XVII Международного военно-музыкального фестиваля, который объединил лучшие военные оркестры мира.

Солистка группы Президентского оркестра Буркина-Фасо готовится к выступлению. Совсем скоро ей предстоит исполнить главную партию в легендарной песне, ставшей гимном защиты Отечества, - «Священная война».

Артистка поделилась, что для нее это очень ответственная партия, а сама песня откликается в сердцах ее народа.

«Я понимаю эту песню. Я пою о победе российского народа и о борьбе. Мне это понятно и близко, потому что наша страна тоже борется и хочет, чтобы мы жили в мире и спокойствии», - говорит Мари Марта Анник.

Это первая репетиция, поэтому участники в свободной форме одежды. Но это не мешает выкладываться каждому на полную.

География участников этого года впечатляет. На брусчатку Красной площади выйдут 18 российских коллективов, а также оркестры из девяти зарубежных стран.

Зрители познакомятся с культурой и традициями представителей Европы, Африки, Азии и даже Ближнего Востока.

«Каждый приезжает со своей программой, которую обкатывает у себя в стране, на родине, в городе. Но, приезжая сюда, они представляют, но не понимают нашу площадку. А когда они здесь оказываются, они видят масштаб, сердце страны, Красную площадь. И если они играли на 100 процентов - они играют на 150-200», - считает режиссер-постановщик Международного военно-музыкального фестиваля «Спасская башня» Юрий Мархолиа.

Всего в фестивале примут участие более полутора тысяч музыкантов. После перерыва здесь вновь выступит Республика Сербская. Коллектив одним из самых первых вышел на брусчатку Красной площади.

В этом году «Спасская башня» будет посвящена 80-летию Победы в Великой Отечественной войне и защитникам Отечества. Музыка, звучащая на фестивале, станет своеобразным мостом между поколениями, соединяя сердца молодежи с подвигами их предков. Торжественное открытие мероприятия запланировано на 22 августа.