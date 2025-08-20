МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
В России заработает ГОСТ с требованиями к детским велосипедам

Документ регламентирует устройство и принцип действия тормозной системы, а также геометрию других узлов и агрегатов велосипеда.
Ян Брацкий 2025-08-20 04:28:06
© Фото: Svetlana Vozmilova, Global Look Press

Детские велосипеды должны оснащаться надежной тормозной системой и обеспечивать безопасную езду. Такие требования содержаться в новом ГОСТе, который вступит в силу с сентября 2025 года.

Авторы документа призывают производителей устанавливать на велосипеды две независимые тормозные системы на оба колеса.

При этом, возможность тормозить задним колесом у юного велосипедиста должна быть как при помощи ручного, так и ножного привода.

ГОСТ запрещает блокировку колес и регламентирует возврат тормозной системы в исходное состояние после завершения торможения.

Помимо этого, документ подробно описывает размер и конструкцию руля, педалей, их качество и геометрию.

#дети #безопасность #велосипед #ГОСТ
