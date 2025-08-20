Роспотребнадзор с 2025 года ввел новый алгоритм контроля качества продуктов

Новый алгоритм контроля качества продуктов был введен Роспотребнадзором с начала 2025 года. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

«Работа направлена на обеспечение потребителей безопасными и качественными продуктами питания. 90 испытательных лабораторий Роспотребнадзора, включая опорные базы и референс-центры, в рамках национального проекта «Демография» получили высокотехнологичное оборудование и освоили новые передовые методики», - говорится в заявлении.

В пресс-службе рассказали, что нововведения позволили обеспечить одномоментное проведение лабораторных исследований одного и того же продукта на всей территории России едиными методами. Это позволяет исключить различия в оценке результатов.

В программы исследований включены все показатели по качеству и безопасности. Подход строится на системной оценке рисков для здоровья. Учитывается и численность потребителей определенной продукции и использование запрещенных ингредиентов.

Оборудование позволяет определить концентрацию каждого вещества в продукте питания.

Роспотребнадзором был разработан график отбора проб продукции на полках магазинов как местных производителей, так и привозных.

«Каждый месяц проводится исследование определенного вида, одновременно на территории всех субъектов РФ. При выявлении отклонений Роспотребнадзор по согласованию с органами прокуратуры принимает все необходимые меры, защищая здоровье населения», - уточнили представители ведомства.

Помимо этого Роспотребнадзор провел масштабную проверку питьевой и минеральной воды. Ее отбор осуществлялся во всех регионах России. Всего отобрали девятьсот проб воды в емкости. Проверили 230 производств, из которых половина относится к чрезвычайно высокой и высокой категории риска. Вся отобранная продукция была промаркирована.

В результате 51 тысячи исследований по семидесяти различным показателям качества и безопасности, Роспотребнадзором было установлено, что упакованная вода в целом отвечает показателям микробиологической безопасности. Только три пробы не соответствовали общему микробному числу, патогенных микроорганизмов выявлено не было. Больше всего несоответствий выявили по санитарно-химическим показателям.

По итогам исследования в отношении предприятий и производителей воды, не соответствующей требованиям, провели 32 внеплановых проверки, объявили 52 предостережения, выдали 16 предписаний о приостановке реализации. Всего изъяли из оборота более 55 тысяч литров продукции.

«Кроме того, производителями воды разработаны программы по устранению несоответствий и предупреждению возникновения нарушений. Роспотребнадзор держит на особом контроле исполнение данных программ. Работа по контролю качества и безопасности пищевой продукции будет продолжена», - заключили в ведомстве.

Напомним, что в июле Роспотребнадзор сообщал о случае массового отравления водой в Магарамкентском районе Дагестана. Пострадали жители Магарамкента, Куйсуна, Гиляра, Гапцаха и Верхнего Тагиркента заболели. У них была выявлена кишечная инфекция.