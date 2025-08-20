СК завершил расследование массового отравления школьников на Камчатке

Следственный комитет завершил расследование массового отравления в школьной столовой в Елизово на Камчатке. Инцидент произошел в октябре 2024 года.

Следствие установило, что накануне начала учебного года администрация школы и одно из акционерных обществ заключили контракт на поставку продуктов. Должностные лица предприятия не обеспечили безопасность поставляемой продукции.

«Входе приема пищи в школьной столовой 85 обучающихся и два педагога употребили продукцию, содержащую в себе бактерию, вызывающую инфекционное заболевание», - сообщили в пресс-службе краевого главка СК России.

Следователи собрали необходимые доказательства и передали уголовное дело прокурору для последующей передачи документов в суд.