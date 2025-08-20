Мантуров: поток индийских туристов в РФ вырос на 25% за полгода

Первый вице-премьер России Денис Мантуров сообщил о росте числа индийских туристов, посетивших нашу страну с января по июнь 2025 года. Так, количество приехавших увеличилось на 25%, отметил Мантуров на заседании межправительственной комиссии в Москве.

Первый вице-премьер отдельно остановился на факте растущего интереса к нашей стране граждан Индии, отмечает Life, обратив внимание на активный межкультурный обмен между двумя государствами.

Напомним, речь идет о 26-ом заседании Российско-Индийской комиссии по торгово-экономическому, научно-техническому и культурному сотрудничеству. Мероприятие состоялось под руководством Мантурова и главы индийского МИД Субраманьяма Джайшанкара.