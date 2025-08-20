МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Россия ввела санкции против ряда представителей СМИ и НПО Британии

Всего в список попал 21 человек, этих людей обвиняют в распространении дезинформации и лоббировании в пользу ужесточения антироссийской политики и усиления поддержки Киева.
Лиза Губина 2025-08-20 16:51:39
© Фото: Алексей Иванов, ТРК «Звезда»

Россия ввела ответные санкции против представителей некоторых британских СМИ, НПО, консалтинговых структур и экспертного сообщества страны, сообщили в российском МИД.

«В их числе лица, распространяющие дезинформацию и голословные обвинения в адрес России в контексте СВО <...>, в том числе ратующие за ужесточение антироссийской политики Запада и усиление поддержки киевского режима», - говорится в заявлении ведомства.

Так, в «стоп-лист» попал 21 человек, среди них - колумнисты газеты The Guardian и The Times, корреспондент газеты The Daily Telegraph, а также бывший заместитель главы британского МИД Денис Макшейн. Отмечается, что список будет обновляться.

С полным списком представителей, в отношении которых Москва ввела ограничения, можно ознакомиться на сайте российского внешнеполитического ведомства.

Напомним, в июле Россия расширила список лиц, которым запрещен въезд в страну, в ответ на 17-й и 18-й пакеты санкций Евросоюза. В МИД подчеркивали, что антироссийские ограничения не способны повлиять на политику нашей страны и Москва продолжит отстаивать свои интересы.

