Водителей в Москве предупредили об опасностях на дорогах из-за дождя и ветра

Главный специалист Метеобюро Москвы Татьяна Позднякова в разговоре со «Звездой» предупредила водителей о возможной опасности предстоящей ночью из-за погодных условий. По Московской области дожди могут достигать «сильной категории» и создавать сложные дорожные ситуации. Возможны и падения деревьев из-за ветра и переизбытка влаги в почве.

«Это действительно может представлять опасность, потому что ночью и на дорогах при сильном дожде сложные ситуации складываются... Где-то деревья попадают, потому что почва перенасыщена влагой», - сказала Позднякова.

Синоптик сообщила, что сегодня возможно усиление ветра в порывах до 12-15 м/с. Уже сейчас в районе Внуково они достигают 14 м/с. Однако паниковать не стоит, так как для конца августа это нормальная погода.

До конца недели в Москве сохранится прохлада с дождями различной интенсивности, температура ночью будет от 7 до 13 градусов, днем в воскресенье температура может быть на 2-3 градуса выше. Завтрашний день станет самым прохладным на неделе, столбики термометров покажут 15-17 градусов.

Ранее Позднякова спрогнозировала в беседе со «Звездой» осеннее похолодание в конце августа, оно продлится до начала сентября.