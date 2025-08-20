Вооруженные силы Российской Федерации поразили пункт временной дислокации 3-й отдельной штурмовой бригады ВСУ. Об этом в среду сообщили в Министерстве обороны РФ.

Позиции боевиков находились в районе города Славянск в Донецкой Народной Республике. Удар по националистам был нанесен оперативно-тактическим ракетным комплексом «Искандер». Кадры поражения опубликовало МО РФ.

Напомним, недавно ВС РФ ударили по позициям ВСУ в районе населенного пункта Иверское в ДНР. Целью стала площадка, где всушники готовили к запуску ударные дроны большой дальности.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.