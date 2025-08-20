МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

«Искандер» ударил по пункту дислокации бригады ВСУ в районе Славянска

Министерство обороны РФ показало кадры удара по вражеской позиции.
2025-08-20 15:38:51
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Вооруженные силы Российской Федерации поразили пункт временной дислокации 3-й отдельной штурмовой бригады ВСУ. Об этом в среду сообщили в Министерстве обороны РФ.

Позиции боевиков находились в районе города Славянск в Донецкой Народной Республике. Удар по националистам был нанесен оперативно-тактическим ракетным комплексом «Искандер». Кадры поражения опубликовало МО РФ.

Напомним, недавно ВС РФ ударили по позициям ВСУ в районе населенного пункта Иверское в ДНР. Целью стала площадка, где всушники готовили к запуску ударные дроны большой дальности.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.

#Искандер #спецоперация #МО РФ #СВО
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
«Иван Папанин». Первое испытание льдом
2
«Феникс». Инженерный батальон специального минирования
3
ВДВ-95. Юбилей в зоне СВО
4
Морпехи в зоне СВО. Группировка №1
5
Воентех
6
«Военная приемка» в Беларуси
7
Повелители термитных и термобарических боеприпасов
8
«Военная приемка» в Бразилии. Карнавал вооружений
9
Инженеры водной стихии
10
Рота БМПТ. Терминатор в бою
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 