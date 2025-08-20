Путин предложил Трампу повысить уровень делегаций на переговорах РФ и Украины

Президент России Владимир Путин во время телефонного разговора предложил американскому коллеге Дональду Трампу повысить уровень делегаций на прямых переговорах России и Украины. Об этом журналистам сообщил глава российского МИД Сергей Лавров.

«Это вписывается в наше предложение о том, чтобы в рамках этого процесса отдельный блок был бы посвящен рассмотрению политических аспектов урегулирования - наряду с военными, наряду с гуманитарными», - добавил министр.

По его словам, Трамп позитивно воспринял соответствующую идею российского президента, и в Москве рассчитывают на то, что он доведет ее до Киева. Следующим этапом должна стать реакция украинской стороны.

Одновременно с этим Сергей Лавров обратил внимание на то, что украинские власти так и не ответили на предложение создать три рабочие группы для переговоров. Напомним, его сформировал помощник президента РФ Владимир Мединский в ходе переговоров с украинской делегацией в Стамбуле 23 июля. Он также предложил организовывать короткие гуманитарные перемирия по 24-48 часов.