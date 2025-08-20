МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
В РАН возмутились массовым запугиванием людей новостями о свином гриппе

По словам эксперта РАН, человеческий организм уже давно адаптировался к подобного рода вирусам.
Гоар Хачатурян 2025-08-20 11:58:22
© Фото: Hitoshi Yamada, ZUMAPRESS.com, Global Look Press © Видео: ТРК «Звезда»

Информация о новой волне эпидемии гонконгского и свиного гриппа в России - это пустое запугивание людей. Такого рода вирусы всегда были и будут, каждый человек их переносит по-разному, и ничего страшного в этом нет. Такое мнение в беседе со «Звездой» выразил главный научный сотрудник Института молекулярной биологии РАН, член-корреспондент РАН Петр Чумаков.

«Заболевание такое - типичная простуда, ничего страшного не представляет собой. Каждый год бывают волны птичьего и свиного гриппа. Зачем они (СМИ. - Прим. ред.) это пишут - непонятно, зачем нужно пугать людей?» - возмутился эксперт.

По словам Чумакова, существует два типа гриппа - циркулирующий среди людей и не передающийся животным и от них и птичий или свиной. Второй тип может передаваться человеку, даже может протекать тяжело, но какой-то аномальной опасности собой не представляет.

То, что пишут в СМИ, говорит специалист, лишний раз «нервирует» людей. Он напомнил, как во времена COVID-19 массовые запугивания в пабликах довели людей до паники, и отметил, что такие спекуляции приносят больше вреда, чем само заболевание.

Ранее паблики передавали, что в России ожидаются вспышки гонконгского и свиного гриппа. Из симптомов - высокая температура тела, озноб. Уточнялось, что штамм может вызывать тяжелые осложнения.

