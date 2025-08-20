МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Каргин: операция по захвату Газы может быть способом давления на ХАМАС

Израиль может взять город под контроль за месяц, предположил эксперт.
Владимир Рубанов 2025-08-20 11:42:30
© Фото: Rizek Abdeljawad, XinHua, Global Look Press © Видео: ТРК «Звезда»

Об операции по захвату палестинского города Газа говорилось давно, потому что соглашения между ХАМАС и Израилем не удается достигнуть и радикальное палестинское движение отказывается выпускать оставшихся заложников. Об этом «Звезде» сообщил политолог, эксперт по Ближнему Востоку Александр Каргин.

Президент США Дональд Трамп 18 августа поддержал политическое решение израильского премьера Биньямина Нетаньяху, написав в соцсети, что оставшиеся 50 заложников могут быть освобождены только в том случае, если ХАМАС будет полностью уничтожен. 

Захват Газы может произойти за месяц, предположил Каргин. Главное для силового решения вопроса - это политическое решение и поддержка Трампа, считает эксперт.

«Понятно, что ХАМАС не имеет тех ресурсов и возможностей, что раньше, и поэтому силы абсолютно неравны. Это с одной стороны. С другой стороны, вполне возможно, что речь идет о психологическом давлении, чтобы принудить ХАМАС на более выгодные условия сделки по заложникам. И в итоге операции не будет, или она только начнется, но потом прервется, если ХАМАС пойдет на такие уступки», - объяснил Каргин.

Министр обороны Израиля утвердил операцию «Колесницы Гидеона-2» по захвату города Газа, сообщала ранее телерадиокомпания Kan. Ожидается, что в стране начнут призывать на службу резервистов.

#сша #Дональд Трамп #Израиль #сектор Газа #Биньямин Нетаньяху #наш эксклюзив #заложники
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
«Иван Папанин». Первое испытание льдом
2
«Феникс». Инженерный батальон специального минирования
3
ВДВ-95. Юбилей в зоне СВО
4
Морпехи в зоне СВО. Группировка №1
5
Воентех
6
«Военная приемка» в Беларуси
7
Повелители термитных и термобарических боеприпасов
8
«Военная приемка» в Бразилии. Карнавал вооружений
9
Инженеры водной стихии
10
Рота БМПТ. Терминатор в бою
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 