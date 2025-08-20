Каргин: операция по захвату Газы может быть способом давления на ХАМАС

Об операции по захвату палестинского города Газа говорилось давно, потому что соглашения между ХАМАС и Израилем не удается достигнуть и радикальное палестинское движение отказывается выпускать оставшихся заложников. Об этом «Звезде» сообщил политолог, эксперт по Ближнему Востоку Александр Каргин.

Президент США Дональд Трамп 18 августа поддержал политическое решение израильского премьера Биньямина Нетаньяху, написав в соцсети, что оставшиеся 50 заложников могут быть освобождены только в том случае, если ХАМАС будет полностью уничтожен.

Захват Газы может произойти за месяц, предположил Каргин. Главное для силового решения вопроса - это политическое решение и поддержка Трампа, считает эксперт.

«Понятно, что ХАМАС не имеет тех ресурсов и возможностей, что раньше, и поэтому силы абсолютно неравны. Это с одной стороны. С другой стороны, вполне возможно, что речь идет о психологическом давлении, чтобы принудить ХАМАС на более выгодные условия сделки по заложникам. И в итоге операции не будет, или она только начнется, но потом прервется, если ХАМАС пойдет на такие уступки», - объяснил Каргин.

Министр обороны Израиля утвердил операцию «Колесницы Гидеона-2» по захвату города Газа, сообщала ранее телерадиокомпания Kan. Ожидается, что в стране начнут призывать на службу резервистов.