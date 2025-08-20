В Петербурге провели уникальную операцию пациентке из США с опухолью глаза

Врачи в Санкт-Петербурге провели уникальную операцию пациентке из США со злокачественной опухолью глаза. Она приехала в Россию, чтобы спасти зрение. В своей стране ей помочь не смогли. Специалисты побоялись браться за сложный случай, а российские хирурги использовали новейшую методику.

Ради этой встречи Елена Жуклевич прилетела в Петербург из далекой Флориды - оказалось, что только здесь ей могут спасти не только зрение, но и жизнь. Тринадцать лет назад, когда женщина еще жила на Урале, в ее правом глазу обнаружили злокачественную опухоль, лечить которую взялась профессор Ирина Панова. После успешной операции Елена уехала жить в Штаты, где попала на прием к лучшему американскому специалисту из Университета Джефферсона.

«Я ей предоставила всю историю, но она развела руками, сильно удивилась. За меня бы никто кроме Ирины Евгеньевны не взялся, только она, мне бы предложили просто глаз удалить, а она взялась именно за лечение этой опухоли», - рассказала Елена Жуклевич.

Спустя 13 лет болезнь, меланома хориоидеи глаза, вернулась. Елена решила вернуться в Россию, к тому же специалисту, поскольку в Америке шансов получить адекватное лечение у нее нет.

«На УЗИ мы видим опухоль, которая локализуется в хориодее, она неравномерной эхогенности, неравномерной поверхности, бугристая, двугорбая», - объяснила врач-офтальмоонколог Елена Самкович.

Диаметр опухоли - 18 мм, и самое опасное, что она стала расти в сторону зрительного нерва. Спасти может только операция. Это - абсолютна новая методика комплексного воздействия, когда опухоль удаляется сразу с двух сторон. Напрямую - фотодинамическим лазером через зрачок и сзади, через склеру - при помощи радиоактивного аппликатора.

Такой комбинированный подход в лечении злокачественных опухолей разработан специалистами Петербургского филиала Национального медицинского исследовательского центра «Микрохирургия глаза» - и пока применяется только здесь.

«Врага надо бить со всех сторон, и с одной, и с другой стороны. Тогда получается надежно. В офтальмоонкологии должно все делаться очень надежно - эти подходы привели к тому, что мы можем справится с любым новообразованием, убив которое, мы сохраним глаз», - отметил директор СПб филиала ФГАУ НМИЦ МНТК «Микрохирургия глаза» имени С.Н. Федорова Эрнест Бойко.

Важно, что этот метод позволяет не только ликвидировать опухоль и сосуды питающее ее, но и останавливает возможное развитие метастаз.

«Мы полностью опухоль заключили в наши медицинские объятия, врачебные - воздействуя с разных сторон на нее. Думаю, на этом у этой пациентки можно поставить точку, но ей требуется динамическое наблюдение пожизненное», - напомнила замдиректора СПб филиала ФГАУ НМИЦ МНТК «Микрохирургия глаза» имени С.Н. Федорова Ирина Панова.

Операция прошла успешно - пациентка настолько доверяет петербургским врачам, что заранее взяла билет обратно в Штаты. Уже через неделю Елена планирует вернуться к работе в швейном ателье, где без хорошего зрения никак не обойтись. И такое лечение - бесплатно, по федеральной квоте - здесь могут получить все граждане России. Где бы они не жили.