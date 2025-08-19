В Пермском крае сняли на видео разрушительный смерч

Мощный смерч прошелся по поселку Суксун в Пермском крае, сообщает 360.ru. Там повреждены линии электропередачи, крыши домов и надворных построек, уточнил глава региона Дмитрий Махонин.

По его словам, населенный пункт временно остался без света. Сейчас там идут восстановительные работы. Видео смерча и его последствия публикуют местные жители в соцсетях.

Глава округа Вера Бунакова призвала жителей соблюдать спокойствие и фиксировать на фото и видео повреждения до восстановительных работ.

По ее словам, власти проведут оценку последствий смерча. В первую очередь обследуют дома с поврежденными крышами.