Гид рассказала о ситуации в Испании во время природных пожаров

Жара привела к рекордным по площади возгораниям и человеческим жертвам.
Владимир Рубанов 2025-08-19 08:53:20
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

Рекордные 350 тысяч гектаров леса горят в Испании. Погибли четыре человека. По данным Европейской мониторинговой службы по изменению климата, в стране зафиксировали более 220 крупных пожаров. Этот год уже стал худшим в истории по масштабу горящей территории.

Власти привлекли к тушению дополнительные силы и авиацию. На помощь приехали пожарные из Чехии и Финляндии. Но остановить огонь пока не получается. Местные жители рассказывают о затянутых дымом городах и опасаются ухудшения ситуации.

«Пахнет дымом, неизвестно, насколько быстро будет распространяться пожар. У нас 40 градусов, мы сейчас переживаем экстремально высокие температуры. Плюс достаточно сильный ветер. То есть непонятно, что нас ждет. А если по Испании посмотреть, то ситуация вообще очень грустная», - рассказала «Звезде» гид в Мадриде Ксения.

Тысячи людей пришлось эвакуировать из горящих регионов. Ранее власти сообщили, что задержали десятки подозреваемых в поджоге. Огонь еще на прошлой неделе охватил не только Испанию, но и Грецию, Черногорию и Албанию. Основной причиной стала жара.

