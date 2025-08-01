МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

При столкновении двух авто под Пензой погибли шесть человек

Один человек выжил, его отправили в больницу с различными травмами.
Дарина Криц 2025-08-01 09:04:15
© Фото: UGIBDD58, Telegram © Видео: UGIBDD58, Telegram

Шесть человек стали жертвами дорожно-транспортного происшествия в Пензенской области.

Инцидент произошел в Мокшанском районе на 571-м километре федеральной трассы М-5 «Урал». По информации региональной Госавтоинспеции, в 5 часов утра там столкнулись два легковых автомобиля - Datsun on-DO и Chevrolet Epica.

Одному человеку удалось выжить, его госпитализировали с травмами различной степени тяжести.

На месте работают сотрудники полиции, выясняются причины произошедшего ДТП.

#в стране и мире #Пензенская область #авария #ДТП #М5 Урал #госавтоинспекция #ГАИ #погибли люди
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
Морпехи в зоне СВО. Группировка №1
2
Воентех
3
«Военная приемка» в Беларуси
4
Повелители термитных и термобарических боеприпасов
5
«Военная приемка» в Бразилии. Карнавал вооружений
6
Инженеры водной стихии
7
Рота БМПТ. Терминатор в бою
8
Патрон против дрона
9
БАРС. Добровольцы. Часть 2-я
10
СВО и ВОВ. Тыл для Победы
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 