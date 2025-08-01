При столкновении двух авто под Пензой погибли шесть человек

Шесть человек стали жертвами дорожно-транспортного происшествия в Пензенской области.

Инцидент произошел в Мокшанском районе на 571-м километре федеральной трассы М-5 «Урал». По информации региональной Госавтоинспеции, в 5 часов утра там столкнулись два легковых автомобиля - Datsun on-DO и Chevrolet Epica.

Одному человеку удалось выжить, его госпитализировали с травмами различной степени тяжести.

На месте работают сотрудники полиции, выясняются причины произошедшего ДТП.