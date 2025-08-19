Больше десятка боевых кораблей Каспийской флотилии вышли на учения

На Каспийской флотилии начались двусторонние зачетно-тактические учения разнородных тактических групп. Экипажи ракетных, малых ракетных и малых артиллерийских кораблей будут выполнять задачи с использованием вооружения в одиночку и в составе корабельных ударных групп. Тральная группа проведет обнаружение и обезвреживание морских мин.

На первом этапе учения экипажи провели экстренную подготовку к бою. Корабли покинули пункт базирования и направились в районы рассредоточения.

В учениях участвуют более десятка боевых кораблей, в том числе ракетный корабль «Дагестан», малые ракетные корабли «Туча», «Амур» и «Углич», а также малые артиллерийские корабли «Астрахань» и «Махачкала». Кроме того, задействованы базовые тральщики.

Морякам предстоит отработать во время учений противоминные действия, противовоздушную оборону, провести артиллерийские стрельбы по береговым целям, а также выполнить задачи по борьбе за живучесть и противодиверсионной обороне на незащищенном рейде.

Материал подготовили Владимир Рубанов и Николай Баранов.