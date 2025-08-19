МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Больше десятка боевых кораблей Каспийской флотилии вышли на учения

На первом этапе экипажи провели экстренную подготовку к бою.
2025-08-19 06:48:54
© Фото: Пресс-служба Каспийской флотилии © Видео: Пресс-служба Каспийской флотилии

На Каспийской флотилии начались двусторонние зачетно-тактические учения разнородных тактических групп. Экипажи ракетных, малых ракетных и малых артиллерийских кораблей будут выполнять задачи с использованием вооружения в одиночку и в составе корабельных ударных групп. Тральная группа проведет обнаружение и обезвреживание морских мин.

На первом этапе учения экипажи провели экстренную подготовку к бою. Корабли покинули пункт базирования и направились в районы рассредоточения.

В учениях участвуют более десятка боевых кораблей, в том числе ракетный корабль «Дагестан», малые ракетные корабли «Туча», «Амур» и «Углич», а также малые артиллерийские корабли «Астрахань» и «Махачкала». Кроме того, задействованы базовые тральщики.

Морякам предстоит отработать во время учений противоминные действия, противовоздушную оборону, провести артиллерийские стрельбы по береговым целям, а также выполнить задачи по борьбе за живучесть и противодиверсионной обороне на незащищенном рейде.

Материал подготовили Владимир Рубанов и Николай Баранов.

#учения #ВМФ России #Каспийская флотилия #корабли #Корабельная ударная группа #выход в море
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
«Иван Папанин». Первое испытание льдом
2
«Феникс». Инженерный батальон специального минирования
3
ВДВ-95. Юбилей в зоне СВО
4
Морпехи в зоне СВО. Группировка №1
5
Воентех
6
«Военная приемка» в Беларуси
7
Повелители термитных и термобарических боеприпасов
8
«Военная приемка» в Бразилии. Карнавал вооружений
9
Инженеры водной стихии
10
Рота БМПТ. Терминатор в бою
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 