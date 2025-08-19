«Печальные переговорные позиции»: что обсуждали Трамп и Зеленский в США

О том, что Дональд Трамп намерен организовать встречу президента России Владимира Путина и главы киевского режима, американский лидер написал в своей соцсети спустя почти пять часов после начала переговоров в Белом доме. Президент Соединенных Штатов сообщил, что он уже созвонился с Владимиром Путиным, а разговор с Зеленским и европейскими лидерами назвал продуктивным.

«По завершении встреч я позвонил президенту Путину и начал подготовку к встрече между президентом Путиным и Зеленским, место проведения которой еще предстоит определить. После этой встречи состоится трехсторонняя встреча, в которой примут участие Путин, Зеленский и я», - написал глава Белого дома.

Трамп добавил, что инициативы по урегулированию конфликта между Россией и Украиной в Белом доме будут координировать вице-президент Джей Ди Вэнс, госсекретарь Марко Рубио и спецпосланник президента США Стив Уиткофф. Украинского спецпосланника Кита Келлога в списке нет. Президент США надеется провести трехстороннюю встречу до конца августа, пишет журналист издания Axios.

Ключевой темой переговоров накануне стало предоставление Украине гарантий безопасности. В самом начале своей речи Трамп подчеркнул, что одним из главных прорывов саммита на Аляске стало согласие Путина с их необходимостью.

Однако еще до разговора с европейскими лидерами президент США обозначил, что членство Украины в НАТО в этом контексте не рассматривается.

«Если оглянуться назад, задолго до президента Путина, то всегда звучали заявления о том, что Украина никогда не будет принята в НАТО. Так что это заявление было сделано, но мы еще не обсуждали ничего подобного. Сегодня мы будем это обсуждать, но мы обеспечим им очень хорошую защиту, очень хорошую безопасность. Это часть плана. И люди, которые нас ждут, я думаю, они очень похожи на нас. Они хотят помочь всем», - заявил Трамп.

Отсутствие в повестке темы вступления Украины в НАТО по итогам переговоров подтвердил в интервью Fox News и генсек альянса Марк Рютте.

«Ситуация такова, что США и некоторые другие страны заявили, что они против членства Украины в НАТО. Официальная позиция НАТО после саммита 2024 года заключается в том, что для Украины существует необратимый путь в НАТО. Но мы здесь обсуждаем не членство в НАТО. Мы обсуждаем гарантии безопасности для Украины по типу статьи 5. И что именно они будут означать, будет обсуждаться более подробно», - сказал он.

Рютте утверждает, что на расширенных переговорах не обсуждались и конкретные территориальные уступки Украины. Очевидно, Трамп и Зеленский обговорили деликатный вопрос один на один. В Сеть попало фото из Овального кабинета с географической картой Украины, на которой видно, какие территории перешли под контроль России. Эта же карта присутствует на другой фотографии с закрытой части встречи. Еще до ее начала об обмене территориями Трамп обмолвился на пресс-конференции.

«Нам также необходимо обсудить возможный обмен территориями с учетом текущей линии соприкосновения. Это означает зону боевых действий, линии фронта, которые довольно хорошо заметны, и на самом деле очень печально на них смотреть, как и на переговорные позиции», - отметил он.

Ушла и тема прекращения огня. Еще до встречи ее пытался продавить немецкий канцлер Фридрих Мерц. Но американский лидер дал понять, что это совсем не обязательное условие для переговоров.

«Мы позволим Зеленскому поехать и поговорить с президентом Путиным и посмотрим, как это сработает. И если нам это удастся, я скажу и повторю, что в шести войнах, которые я урегулировал, у меня не было прекращения огня. Мы просто вступили в переговоры, и, как вы знаете, одна из войн в Конго длилась 30-31 год. Другая война, которую мы урегулировали на прошлой неделе с двумя великими странами, длилась 35 лет, и у нас не было прекращения огня», - сказал Трамп.

Позже от идеи перемирия в качестве условия для дальнейших переговоров отказался и Зеленский.

Сама атмосфера в Овальном кабинете на сей раз кардинально отличалась от той, что была в феврале, когда главарь киевского режима спровоцировал словесную перепалку. После долгих консультаций с Мерцем и Стармером он нарочито вежлив. Журналисты сбились со счета, подсчитывая количество благодарностей в адрес Трампа. Очевидно, после такой лести американский лидер похвалил и черный костюм Зеленского, хотя до этого протокол Белого дома рекомендовал ему явиться на встречу в галстуке.

Президент США также пошутил над легитимностью главаря киевского режима.

«Вы говорите, что во время войны нельзя проводить выборы? Позвольте мне сказать, что через три с половиной года, если мы окажемся в состоянии войны с кем-то, выборов больше не будет», - сказал глава Белого дома.

В конце разговора Трамп добавил, что не верит в вероятность агрессии против Украины после установления долгосрочного мира. Вопросы гарантий безопасности стороны должны проработать в течение 10 дней. По словам французского президента, точное время и место трехсторонней встречи станет известно в течение нескольких часов.