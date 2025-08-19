МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Дроноводы сожгли САУ Caesar в районе Александровки

В том же районе барражирующим боеприпасом был уничтожен автомобиль, на котором боевики ВСУ подвозили боеприпасы.
2025-08-19 08:09:00
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Дроноводы группировки войск «Восток» уничтожили французскую 155-мм самоходную артиллерийскую установку Caesar в районе населенного пункта Александровка Днепропетровской области.

Видео с камеры беспилотника-разведчика публикует Минобороны РФ.

Самоходку украинских боевиков обнаружили с воздуха. Какое-то время дрон следил за ее перемещениями к огневой позиции, после чего было принято решение уничтожить САУ.

В том же районе барражирующим боеприпасом был сожжен автомобиль противника, на котором боевики подвозили боеприпасы на позиции.

Материал подготовили Ян Брацкий и Николай Баранов.

#армия #ВС РФ #дрон #ВСУ #Днепропетровская область #САУ Caesar
