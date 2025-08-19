Дроноводы сожгли САУ Caesar в районе Александровки

Дроноводы группировки войск «Восток» уничтожили французскую 155-мм самоходную артиллерийскую установку Caesar в районе населенного пункта Александровка Днепропетровской области.
Видео с камеры беспилотника-разведчика публикует Минобороны РФ.
Самоходку украинских боевиков обнаружили с воздуха. Какое-то время дрон следил за ее перемещениями к огневой позиции, после чего было принято решение уничтожить САУ.
В том же районе барражирующим боеприпасом был сожжен автомобиль противника, на котором боевики подвозили боеприпасы на позиции.
Материал подготовили Ян Брацкий и Николай Баранов.
© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»