Помощник президента РФ и председатель РВИО Владимир Мединский опроверг сообщения о том, что Финляндия не обстреливала в 1941 году российскую территорию, отметив, что страна гордилась этим - тем, что «убивает женщин и детей» Ленинграда.

Он процитировал текст из финской газеты, в которой говорилось о «пламенных приветах» - ударах артиллерии Финляндии по России.

«Сейчас они называют это не “пламенными приветами”, а “опытом взаимодействия”», - написал Мединский в своем Telegram.

Тем самым помощник президента прокомментировал слова официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, которая назвала адом сравнение президента Финляндии Алекснадра Стубба перемирия 1944 года между СССР и его страной и возможное мирное урегулирование на Украине.

Напомним, накануне Стубб перед началом встречи в Белом доме объяснил свое присутствие тем, что Хельскинки «имеют опыт взаимодействия» с Москвой. Захарова отметила, что в таком случае Финляндия должна осудить нацистский режим на Украине, как страна сделала это в 1944 году.