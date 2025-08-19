МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Мединский напомнил Стуббу, что финны обстреливали Ленинград в 1941 году

Ранее президент Финляндии заявил, что его страна «имеет опыт взаимодействия» с Россией, имея в виду перемирие 1944 года.
Лиза Губина 2025-08-19 21:30:34
© Фото: Roman Naumov URA.RU Global Look Press

Помощник президента РФ и председатель РВИО Владимир Мединский опроверг сообщения о том, что Финляндия не обстреливала в 1941 году российскую территорию, отметив, что страна гордилась этим - тем, что «убивает женщин и детей» Ленинграда.

Он процитировал текст из финской газеты, в которой говорилось о «пламенных приветах» - ударах артиллерии Финляндии по России.

«Сейчас они называют это не “пламенными приветами”, а “опытом взаимодействия”», - написал Мединский в своем Telegram.

Тем самым помощник президента прокомментировал слова официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, которая назвала адом сравнение президента Финляндии Алекснадра Стубба перемирия 1944 года между СССР и его страной и возможное мирное урегулирование на Украине.

Напомним, накануне Стубб перед началом встречи в Белом доме объяснил свое присутствие тем, что Хельскинки «имеют опыт взаимодействия» с Москвой. Захарова отметила, что в таком случае Финляндия должна осудить нацистский режим на Украине, как страна сделала это в 1944 году.

#Россия #Ленинград #Финляндия #владимир мединский #Александр Стубб
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
«Иван Папанин». Первое испытание льдом
2
«Феникс». Инженерный батальон специального минирования
3
ВДВ-95. Юбилей в зоне СВО
4
Морпехи в зоне СВО. Группировка №1
5
Воентех
6
«Военная приемка» в Беларуси
7
Повелители термитных и термобарических боеприпасов
8
«Военная приемка» в Бразилии. Карнавал вооружений
9
Инженеры водной стихии
10
Рота БМПТ. Терминатор в бою
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 