МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

В РВИО объяснили, в чем схожесть Финляндии XX века и современной Украины

В 1944 году Финляндия подписала Московское перемирие, которое стало спасительным компромиссом для страны, так как финны потеряли часть территории, но сохранили независимость после поражения гитлеровской Германии.
Анастасия Авсюк 2025-08-19 20:37:43
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

Президент Финляндии Александр Стубб сравнил происходящее на Украине со своей страной в 1944 году, которая подписала Московское перемирие и развернула оружие против фашистской Германии. Научный директор Российского военно-исторического общества Михаил Мягков объяснил в разговоре со «Звездой», в чем действительно наблюдается схожесть стран.

Напомним, к началу осени 1944 года Красная Армия добилась серьезных успехов на фронте - германские войска отступали, союзники, помогавшие Гитлеру, тоже оказались под ударом. Советские войска «разносили» финскую оборону, освободили Выборг - Маршалу Маннергейму уже ничего не оставалось, как выйти на переговоры с СССР. Второго сентября финские власти официально объявили о прекращении помощи Германии в войне. Финские войска стремились вернуть территории, потерянные еще в Зимней войне, но по итогу - потеряли еще больше. 

Руководство Советского союза еще в 1939 году стремилось укрепить северо-западные рубежи, обезопасить Ленинград от возможной угрозы. СССР настаивал на переносе границы, но финны отказались идти на территориальные уступки и устраивали провокации.

«Финляндия уже до войны проводила политику так называемой "Великой Финляндии" - она хотела еще после революции 1917, вспомним "Выборгскую резню". И мы предлагали финнам тогда, в 1939 году - давайте обменяемся территориями, вы отодвинете границу от Ленинграда, а мы вам дадим вдвое больше территорий Советской Карелии - финны отказались и устраивали постоянные провокации. Вот как сегодня украинский режим Зеленского провоцирует боевые действия», - пояснил научный директор РВИО Михаил Мягков.

В рамках соглашения «Московского перемирия» Советскому союзу отошла восточная часть Карелии, Печенга - бывший город Петсамо, область Салла, ряд островов в Финском заливе, мыс Ханко и полуостров Порккала-Удд в аренду на 50 лет для строительства там военно-морской базы. Некоторые территории отошли СССР еще после «Зимней войны», но окончательно закрепились в 1944 году. Финляндия вывела немецкие войска, сократила свою армию до уровня довоенного времени, выплатила СССР репарации и выдала советским властям немецких пленных, осудила военных преступников, прекратила враждебную пропаганду против СССР.

«В результате этой войны мы отодвинули границу опять. То есть финны подтвердили, что Карельский перешеек - это советская территория - кстати наша историческая территория России. Финны потеряли выход к Ледовитому океану - Печенга. И финны были вынуждены по договору 1944 года участвовать в войне против Германии - своего недавнего союзника», - добавил Мягков.

Московское перемирие стало для Финляндии спасительным компромиссом. Страна потеряла территории, но сохранила независимость, избежала оккупации и сумела в послевоенный период выстроить нейтральный курс.

#Россия #Украина #Финляндия #РВИО #наш эксклюзив #михаил мягков #московское перемирие
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
«Иван Папанин». Первое испытание льдом
2
«Феникс». Инженерный батальон специального минирования
3
ВДВ-95. Юбилей в зоне СВО
4
Морпехи в зоне СВО. Группировка №1
5
Воентех
6
«Военная приемка» в Беларуси
7
Повелители термитных и термобарических боеприпасов
8
«Военная приемка» в Бразилии. Карнавал вооружений
9
Инженеры водной стихии
10
Рота БМПТ. Терминатор в бою
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 