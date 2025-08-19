Президент Финляндии Александр Стубб сравнил происходящее на Украине со своей страной в 1944 году, которая подписала Московское перемирие и развернула оружие против фашистской Германии. Научный директор Российского военно-исторического общества Михаил Мягков объяснил в разговоре со «Звездой», в чем действительно наблюдается схожесть стран.

Напомним, к началу осени 1944 года Красная Армия добилась серьезных успехов на фронте - германские войска отступали, союзники, помогавшие Гитлеру, тоже оказались под ударом. Советские войска «разносили» финскую оборону, освободили Выборг - Маршалу Маннергейму уже ничего не оставалось, как выйти на переговоры с СССР. Второго сентября финские власти официально объявили о прекращении помощи Германии в войне. Финские войска стремились вернуть территории, потерянные еще в Зимней войне, но по итогу - потеряли еще больше.

Руководство Советского союза еще в 1939 году стремилось укрепить северо-западные рубежи, обезопасить Ленинград от возможной угрозы. СССР настаивал на переносе границы, но финны отказались идти на территориальные уступки и устраивали провокации.

«Финляндия уже до войны проводила политику так называемой "Великой Финляндии" - она хотела еще после революции 1917, вспомним "Выборгскую резню". И мы предлагали финнам тогда, в 1939 году - давайте обменяемся территориями, вы отодвинете границу от Ленинграда, а мы вам дадим вдвое больше территорий Советской Карелии - финны отказались и устраивали постоянные провокации. Вот как сегодня украинский режим Зеленского провоцирует боевые действия», - пояснил научный директор РВИО Михаил Мягков.

В рамках соглашения «Московского перемирия» Советскому союзу отошла восточная часть Карелии, Печенга - бывший город Петсамо, область Салла, ряд островов в Финском заливе, мыс Ханко и полуостров Порккала-Удд в аренду на 50 лет для строительства там военно-морской базы. Некоторые территории отошли СССР еще после «Зимней войны», но окончательно закрепились в 1944 году. Финляндия вывела немецкие войска, сократила свою армию до уровня довоенного времени, выплатила СССР репарации и выдала советским властям немецких пленных, осудила военных преступников, прекратила враждебную пропаганду против СССР.

«В результате этой войны мы отодвинули границу опять. То есть финны подтвердили, что Карельский перешеек - это советская территория - кстати наша историческая территория России. Финны потеряли выход к Ледовитому океану - Печенга. И финны были вынуждены по договору 1944 года участвовать в войне против Германии - своего недавнего союзника», - добавил Мягков.

Московское перемирие стало для Финляндии спасительным компромиссом. Страна потеряла территории, но сохранила независимость, избежала оккупации и сумела в послевоенный период выстроить нейтральный курс.