Эксперт назвал протесты в Сербии результатом незакрытого гештальта ЕС

Сербия - это незакрытый гештальт Европейского союза, поскольку эта страна ему не принадлежит и активных стремлений попасть в ЕС не демонстрирует. Сербия в целом сейчас находится в состоянии «люфта», и третьи стороны пользуются этим, чтобы пошатнуть и без того неустойчивую конструкцию. Такое мнение выразил директор Центра политической информации Алексей Мухин в программе «Открытый эфир» на «Звезде».

«Есть много условий, которые выдвигает Вучич (президент Сербии Александр Вучич. - Прим. ред.), и чтобы сломать Вучича через колено, периодически возникают вот такие экстраординарные условия. Как результат - политическая система приходит в состояние люфта, который делает ее слишком подвижной», - объяснил Мухин.

Что касается мнений о том, что беспорядки в Сербии могут быть неким сигналом для России, то это маловероятно, считает эксперт. По его мнению, все эти действия - попытка Евросоюза стать «монолитным» и контролирующим всех и вся.

Мухин назвал такие «городские войны» подлыми и отметил, что подобного рода волнения в массах подавить достаточно сложно, так как всегда будут третьи стороны, желающие воспользоваться уязвимым положением государства.

Президент Сербии Александр Вучич пообещал привлечь к ответственности всех причастных к массовым беспорядкам в стране. Сообщалось, что количество протестующих в Валево достигло 4 000 человек.