МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Эксперт назвал протесты в Сербии результатом незакрытого гештальта ЕС

Алексей Мухин считает, что протесты в Сербии - это попытка Евросоюза стать «монолитным».
Гоар Хачатурян 2025-08-19 18:53:33
© Фото: IMAGO, Aleksandar Djorovic, Global Look Press © Видео: ТРК «Звезда»

Сербия - это незакрытый гештальт Европейского союза, поскольку эта страна ему не принадлежит и активных стремлений попасть в ЕС не демонстрирует. Сербия в целом сейчас находится в состоянии «люфта», и третьи стороны пользуются этим, чтобы пошатнуть и без того неустойчивую конструкцию. Такое мнение выразил директор Центра политической информации Алексей Мухин в программе «Открытый эфир» на «Звезде».

«Есть много условий, которые выдвигает Вучич (президент Сербии Александр Вучич. - Прим. ред.), и чтобы сломать Вучича через колено, периодически возникают вот такие экстраординарные условия. Как результат - политическая система приходит в состояние люфта, который делает ее слишком подвижной», - объяснил Мухин.

Что касается мнений о том, что беспорядки в Сербии могут быть неким сигналом для России, то это маловероятно, считает эксперт. По его мнению, все эти действия - попытка Евросоюза стать «монолитным» и контролирующим всех и вся.

Мухин назвал такие «городские войны» подлыми и отметил, что подобного рода волнения в массах подавить достаточно сложно, так как всегда будут третьи стороны, желающие воспользоваться уязвимым положением государства.

Президент Сербии Александр Вучич пообещал привлечь к ответственности всех причастных к массовым беспорядкам в стране. Сообщалось, что количество протестующих в Валево достигло 4 000 человек.

#Сербия #ЕС #протесты #Александр Вучич #наш эксклюзив #протесты в сербии
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
«Иван Папанин». Первое испытание льдом
2
«Феникс». Инженерный батальон специального минирования
3
ВДВ-95. Юбилей в зоне СВО
4
Морпехи в зоне СВО. Группировка №1
5
Воентех
6
«Военная приемка» в Беларуси
7
Повелители термитных и термобарических боеприпасов
8
«Военная приемка» в Бразилии. Карнавал вооружений
9
Инженеры водной стихии
10
Рота БМПТ. Терминатор в бою
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 