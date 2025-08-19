Лавров: американцам понравился свитер «СССР», никаких истерик не было

Американцам понравился свитер с надписью «СССР», в котором министр иностранных дел России прибыл на встречу президентов РФ и США на Аляске. Об этом рассказал глава российского МИД.

Он отметил, что никаких истерик представители США не устраивали. По словам же Лаврова, он сам не видит в своем наряде ничего, кроме намерения сохранять историю, в том числе «с чувством легкого юмора».

«Я считаю, что из этого раздули сенсацию. Тут нет ничего необычного... Ни о каких попытках возродить имперское мышление, как некоторые на Западе говорят, речи не идет», - добавил министр.

Напомним, сам президент России пошутил про «имперский» свитер министра. Он даже предложил госсекретарю США Марко Рубио подарить такой же. Тем самым он разрядил обстановку перед саммитом на Аляске, который состоялся в пятницу, 15 августа.

Ранее также стало известно, что продажи свитера как у министра выросли в несколько раз после встречи в Анкоридже.