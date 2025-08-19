МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Лавров: американцам понравился свитер «СССР», никаких истерик не было

Министр появился в свитере с подобной надписью перед встречей президентов РФ и США на Аляске, выбор такого наряда вызвал бурную реакцию в Интернете.
Лиза Губина 2025-08-19 15:25:59
© Фото: МИД России © Видео: ТРК «Звезда»

Американцам понравился свитер с надписью «СССР», в котором министр иностранных дел России прибыл на встречу президентов РФ и США на Аляске. Об этом рассказал глава российского МИД.

Он отметил, что никаких истерик представители США не устраивали. По словам же Лаврова, он сам не видит в своем наряде ничего, кроме намерения сохранять историю, в том числе «с чувством легкого юмора».

«Я считаю, что из этого раздули сенсацию. Тут нет ничего необычного... Ни о каких попытках возродить имперское мышление, как некоторые на Западе говорят, речи не идет», - добавил министр.

Напомним, сам президент России пошутил про «имперский» свитер министра. Он даже предложил госсекретарю США Марко Рубио подарить такой же. Тем самым он разрядил обстановку перед саммитом на Аляске, который состоялся в пятницу, 15 августа.

Ранее также стало известно, что продажи свитера как у министра выросли в несколько раз после встречи в Анкоридже.

#интервью #Сергей Лавров #сша #аляска #Свитер
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
«Иван Папанин». Первое испытание льдом
2
«Феникс». Инженерный батальон специального минирования
3
ВДВ-95. Юбилей в зоне СВО
4
Морпехи в зоне СВО. Группировка №1
5
Воентех
6
«Военная приемка» в Беларуси
7
Повелители термитных и термобарических боеприпасов
8
«Военная приемка» в Бразилии. Карнавал вооружений
9
Инженеры водной стихии
10
Рота БМПТ. Терминатор в бою
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 