Эксперт: Зеленский будет требовать от спонсоров все больше и больше

Киев вполне устраивает возможность и дальше получать от Запада ресурсы, считает Роман Ромачев.
Владимир Рубанов 2025-08-19 14:08:16
© Фото: CNP, Ad Media, Global Look Press © Видео: ТРК «Звезда»

Владимиру Зеленскому нравится та позиция, в которой он находится, потому что он может спокойно доить Европу и США, требуя от них и вооружение, и деньги, заявил «Звезде» военный эксперт, офицер запаса ФСБ Роман Ромачев.

«Это человек, который пришел во власть из медиасферы, поэтому та позиция, которую он сейчас занимает, его полностью устраивает и ему нравится. Менять эту позицию он не хочет и не сможет никогда», - считает Ромачев.

По его словам, как бы ни уговаривали Зеленского хозяева, которые ему поставляют ресурсы, он, как маленький мальчик, будет стоять на своем и продолжать требовать все больше и больше. При этом Европа далеко не самостоятельна, хотя и хочет играть некую свою игру, сказал эксперт.

«Они пытаются ее изобразить и дать понять своим гражданам, что они якобы ведут независимую политику, подстраиваясь при этом под политику Вашингтона. Поэтому Европа сейчас тоже вынуждена вести диалог и с Зеленским, и с Трампом не с лучших позиций, а с позицией сателлита», - подчеркнул Ромачев.

Он добавил, что внутренняя политика Евросоюза долго перестраивалась и теперь открыто нацелена на конфронтацию с Россией. И какие-либо мирные инициативы воспринимаются негативно, потому что все они формулируются с позиций России. В то же время у Москвы есть требования, от которых она не отступит.

«А Зеленский в любом случае будет в проигрыше, потому что рано или поздно все вооруженные конфликты заканчиваются, несмотря на то, кто эти вооруженные конфликты начинал. Скорее всего, судьба его будет печальна. Из-за того, что он не будет прогибаться под изменчивый мир, его вынуждены будут прогнуть хозяева, которые за ним стоят. Это вопрос времени», - резюмировал специалист.

В Вашингтоне 18 августа состоялись переговоры между президентом США Дональдом Трампом, Владимиром Зеленским и европейскими лидерами. Они обсуждали гарантии безопасности для Киева и другие условия возможного мирного соглашения. После этого Трамп позвонил Владимиру Путину.

#Украина #сша #Дональд Трамп #Европа #переговоры #поставки оружия #наш эксклюзив #урегулирование
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
