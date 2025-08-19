Трамп показал Зеленскому и Макрону коллекцию своих кепок

Дональд Трамп показал свою коллекцию кепок Владимиру Зеленскому и Эмманюэлю Макрону. Фото опубликовала спецпомощник президента Марго Мартин.

Кепки были с надписями «Американский залив», «Трамп был во всем прав», «Трамп 2028» и «Еще четыре года», пишет aif.ru. На полке также стояла фотография Трампа после покушения на него 13 июля 2024 года.

Пресса сообщает другие протокольные детали встречи в Белом доме. Зеленский подарил Трампу клюшку для гольфа от украинского военного. Трамп вручил ему символические ключи от Белого дома.

У Трампа есть интернет-магазин, где он продает свой мерч. В апреле американский лидер открыл продажу бейсболок «Трамп 2028» за 50 долларов без учета налогов, намекая на третий президентский срок.

В Вашингтоне 18 августа состоялись переговоры между Трампом и Зеленским с участием лидеров европейских стран. Основной целью встречи была выработка позиции по урегулированию украинского конфликта.