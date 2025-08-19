МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Умер бывший игрок «Салавата Юлаева» Константин Полозов

Прощание со специалистом пройдет в уфимском Дворце спорта.
Владимир Рубанов 2025-08-19 13:34:53
© Фото: Telegram/hcsu61

Хоккейный тренер Константин Полозов скончался на 60-м году жизни. Об этом сообщил нефтекамский клуб Всероссийской хоккейной лиги (ВХЛ) «Торос». Причиной смерти стало онкологическое заболевание, рассказал ТАСС бывший вратарь «Салавата Юлаева» Андрей Василевский.

По его словам, специалист в прошлом году перенес операцию, а последний месяц работал удаленно. Прощание с тренером пройдет 20 августа в 12.00 в уфимском Дворце спорта, сообщил «Салават Юлаев».

Полозов тренировал «Торос» с 2015 по 2016 год и выиграл с ним Кубок Братины. Он - воспитанник уфимского хоккея, выступал за «Салават Юлаев» 15 сезонов и стал трехкратным призером чемпионата России. В составе сборной СССР выиграл чемпионат Европы среди юниоров 1984 года.

После завершения спортивной карьеры продолжал работать в клубе, а также тренировал команду Молодежной хоккейной лиги «Толпар» и «Батыр» в Межконтинентальной хоккейной лиге.

#Спорт #Хоккей #тренер #Уфа #андрей василевский #Салават Юлаев #Константин Полозов
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
«Иван Папанин». Первое испытание льдом
2
«Феникс». Инженерный батальон специального минирования
3
ВДВ-95. Юбилей в зоне СВО
4
Морпехи в зоне СВО. Группировка №1
5
Воентех
6
«Военная приемка» в Беларуси
7
Повелители термитных и термобарических боеприпасов
8
«Военная приемка» в Бразилии. Карнавал вооружений
9
Инженеры водной стихии
10
Рота БМПТ. Терминатор в бою
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 