Умер бывший игрок «Салавата Юлаева» Константин Полозов

Хоккейный тренер Константин Полозов скончался на 60-м году жизни. Об этом сообщил нефтекамский клуб Всероссийской хоккейной лиги (ВХЛ) «Торос». Причиной смерти стало онкологическое заболевание, рассказал ТАСС бывший вратарь «Салавата Юлаева» Андрей Василевский.

По его словам, специалист в прошлом году перенес операцию, а последний месяц работал удаленно. Прощание с тренером пройдет 20 августа в 12.00 в уфимском Дворце спорта, сообщил «Салават Юлаев».

Полозов тренировал «Торос» с 2015 по 2016 год и выиграл с ним Кубок Братины. Он - воспитанник уфимского хоккея, выступал за «Салават Юлаев» 15 сезонов и стал трехкратным призером чемпионата России. В составе сборной СССР выиграл чемпионат Европы среди юниоров 1984 года.

После завершения спортивной карьеры продолжал работать в клубе, а также тренировал команду Молодежной хоккейной лиги «Толпар» и «Батыр» в Межконтинентальной хоккейной лиге.