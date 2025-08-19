Политолог: Украина и ЕС выборочно относятся к вопросам урегулирования

Украина и ее европейские партнеры относятся к миру очень выборочно. Обсуждение на встрече в Вашингтоне в основном касалось гарантий безопасности Украины, при этом Владимир Зеленский уходил от вопросов, касающихся территориальной составляющей. Об этом в беседе со «Звездой» рассказал эксперт международного клуба «Валдай», политолог Андрей Кортунов.

«Мы, конечно, не знаем, что было за закрытыми дверями, какие темы там поднимались, но, насколько можно судить, украинская сторона последовательно уходила от обсуждений территориальных вопросов. И Зеленский уже следует устоявшейся линии - что эти вопросы должны опираться на положение украинской конституции», - считает он.

По мнению политолога, лидеры ведущих европейских стран - так называемая «коалиция желающих» - прилагают максимум усилий для того, чтобы вовлечь США в обеспечение гарантий безопасности Украины.

При этом, констатировал Кортунов, президент Соединенных Штатов Дональд Трамп не дал на приеме в Белом доме каких-либо жестких обязательств. Роль США в украинском вопросе пока остается неясной, считает он.

Дальше надо смотреть на реакцию России на переговоры в Вашингтоне, а также проследить, начнется ли подготовка российско-украинского саммита, о котором не раз уже говорил Трамп. От этого будет зависеть будущее урегулирование, заключил эксперт.

Напомним, встречи Дональда Трампа с Владимиром Зеленским и лидерами семи ведущих европейских стран прошли в Вашингтоне 18 августа. В рамках переговоров обсуждались вопросы безопасности Украины.

Председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин в разговоре со «Звездой» заявил, что главное в прошедшей в Вашингтоне встрече - это конструктивный настрой президента США в вопросе мирного урегулирования.