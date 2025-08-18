Россияне смогут увидеть парад планет в ночь на 19 августа

Россияне смогут увидеть Меркурий, Венеру, Юпитер и Луну одновременно в ночь на вторник, 19 августа, сообщили в лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ РАН. Луна займет свое место рядом с другими небесными телами только на одну ночь.

Сегодняшний парад планет станет последним в этом году. По словам ученых, его можно будет увидеть невооруженным глазом. Меркурий появится на небосводе за полтора часа до восхода Солнца - тогда можно будет наблюдать полный парад планет.

«В Москве оптимальным временем будет 4 утра. В остальных регионах страны можно ориентироваться на время восхода Солнца и вычитать из него час», - говорится в сообщении лаборатории в Telegram.

По словам специалистов, россияне также смогут попробовать заметить на небе метеорный поток Персеиды или красного гиганта Бетельгейзе.

В июле «Звезда» показывала взошедшую над Москвой оранжевую «Оленью Луну». По данным астрономов, в этом году июльское полнолуние было самым низковисящим.