Дроноводы группировки «Запад» нашли и сожгли два танка Leopard ВСУ

На кадрах объективного контроля, полученных в режиме реального времени, наблюдаются точные попадания ударных дронов по танкам ВСУ и сильный пожар на огневых позициях.
2025-08-18 18:35:48
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Министерство обороны Российской Федерации опубликовало кадры уничтожения двух танков Leopard ВСУ с помощью беспилотников группировки войск «Запад». Это произошло в зоне спецоперации в Харьковской области.

Во время воздушной разведки российские бойцы нашли две боевые машины ВСУ, которые были замаскированы в лесополосах на закрытых огневых позициях.

Разведчики оперативно передали на командный пункт информацию о местоположении вражеских танков. После анализа разведданных на выявленные цели направили ударные БПЛА.

Прямыми ударами FPV-дронов танки были уничтожены. Видео их поражения получено в режиме реального времени. На кадрах можно видеть точные попадания ударных беспилотников по машинам и сильный пожар на их огневых позициях.

Ранее были опубликованы кадры поражения танка Leopard 2A6 в Сумской области попаданием дрона в уязвимое место - под стык башни.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.

#ВСУ #Запад #спецоперация #дроны #Леопард
