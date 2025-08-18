Задача Владимира Зеленского - накалить обстановку. Именно исходя из этих соображений он совершает такие действия, как удары по российским мирным жителям или, например, по энергетической безопасности Венгрии - из недавнего. Об этом в беседе со «Звездой» заявил первый заместитель председателя комитета Госдумы РФ по энергетике Игорь Ананских.

«Задача Зеленского - накалить обстановку, и не важно, с какой стороны, то есть он двумя руками за третью мировую войну и для этого делает все возможное. Его задача - создать хаос», - сказал он.

По мнению депутата, как только начнутся активные мирные переговоры с последующим подписанием документов, Зеленский сразу же потеряет власть.

«Это типаж, которого, к сожалению, выбрал украинский народ на какое-то время своим президентом. Ну вот такой трагический комик оказался у власти», - заключил Ананских.

Напомним, Украина атаковала нефтепровод, по которому Венгрия получала нефть из России. Глава Министерства иностранных дел Венгрии Петер Сийярто назвал удар по энергетической безопасности страны возмутительным и недопустимым. Он добавил, что российские специалисты ведут работы по восстановлению трубопровода.