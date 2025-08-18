Эксперт: Киев отказывается от экономической логики ударом по нефтепроводу

Атака Украины по нефтепроводу, ведущему из России в Венгрию, является провокацией, чтобы вовлечь Москву в обмен ударами и тем самым сорвать переговоры по мирному урегулированию конфликта, заявил в разговоре со «Звездой» ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков. Именно поэтому Киев «отказывается от экономической логики».

«Провокация, которая должна заставить Россию дать жесткий ответ, и тогда они будут показывать пальцем и говорить, прежде всего Трампу: “Видите, Россия дала жесткий ответ, Россия ударила дронами, ракетами или еще чем-то, они не готовы к диалогу, не хотят мирных переговоров”», - сказал специалист.

По его словам, украинские власти понимают, что они «нужны», пока ведут конфликт с Россией. При завершении же финансирование со стороны Европы прекратится, а значимость Владимира Зеленского и его приближенных людей потеряется.

Юшков напомнил, что Киев также получает от Европы деньги за транзит российской нефти в Венгрию, Словакию и Сербию. Также возможные излишки сырья, образующиеся в этих странах, идут именно на Украину.

«Ту нефть, которую получают нефтепроводами, страны, ее потребляющие, в данном случае Венгрия и Словакия, могут переработать и нефтепродукты употреблять у себя либо продать в страны, не входящие в Евросоюз. В ЕС нельзя продавать эти нефтепродукты из российской нефти. И, соответственно, куда идут излишки, которые периодически образовываются в Венгрии и Словакии? На Украину», - пояснил специалист.

Напомним, Украина ночью атаковала распределительную станцию нефтепровода «Дружба» в Брянской области России, из-за чего поставки нефти в Венгрию прекратились, сообщил глава МИД страны Петер Сийярто. Он назвал подобные удары неприемлемыми и возмутительными, в заключение подчеркнув, что венгерская электроэнергия «играет жизненно важную роль в энергоснабжении Украины».