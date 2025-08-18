Дух первооткрывателей: Русскому географическому обществу - 180 лет

В сердце Русского географического общества в Санкт-Петербурге - высокие колонны, изящные люстры, просторные залы. За фасадом старого здания - почти два века истории.

В библиотеке Общества сохранилось 13 тысяч книг Юлия Шокальского - советского ученого-географа. Он завещал ни при каких обстоятельствах не выносить их из здания. Этому наставлению следовали и во время блокады Ленинграда.

«Было холодно, голодно, но ничего не сжигали, ничего не отдавали. Сюда прилетел снаряд, попал в крышу, но не взорвался. Можно сказать, что Географическому обществу в этом плане очень повезло», - говорит ведущий специалист департамента исполнительной дирекции РГО Анастасия Босова.

В фондах хранятся составленные исследователями карты со следами минувших лет. В годы Великой Отечественной члены Русского географического общества помогали армейским подразделениям прокладывать маршруты, планировать операции.

«Здесь, видите, Ладожское озеро, схема замерзания и вскрытия льда. Эти карты использовались, когда прокладывали Дорогу жизни и кабель под водой», - рассказывает заведующая научным архивом РГО Мария Матвеева.

Открытие Берингова пролива, описание Камчатки и Курильских островов, получение первых важнейших сведений о Сибири и ее населении - это все история РГО. Но не только исследованием родной земли занимались русские ученые-путешественники.

В начале ХХ века наши путешественники отправились в Тибет, где сделали первые фотографии независимого теократического государства.

«Это было сделано Цыбиковым с большим риском для жизни. Тогда в Тибете казнили за попытку снять что-то на фотоаппарат. А ему удалось в молельном барабане пронести штатив, сам фотоаппарат», - рассказывает первый заместитель исполнительного директора РГО Илья Гуров.

Режиссер документальных фильмов Леонид Круглов продолжает дело первооткрывателей. Десятки раз он путешествовал в районы мира, едва затронутые цивилизацией.

«Ради кадра я готов на многое. Было несколько ситуаций, когда казалось - вот все, жизнь сейчас закончится, потому что в какой-то момент все вокруг останавливается и ты все видишь замедленно. Вот до такой степени очень мощное было переживание», - говорит Круглов.

Несмотря на то что, казалось бы, вся земля исхожена, сегодня по-прежнему совершаются открытия. В 2023 году был обнаружен неизвестный фьорд на острове Ушакова, а также остров в районе архипелага Новая Земля. Неизменно продолжают исследовать Арктику - стратегически важный регион для всего мира. Путешествия на «макушку земли» не обходятся без трудностей.

«В Канадской Арктике нас затерло во льдах в устье реки Маккензи. И мы где-то неделю стояли с креном и дифферентом. В какой-то момент мы не знали, сможем ли вообще выйти», - рассказал организатор и участник путешествий под парусом, член Русского географического общества Николай Литау.

С момента формирования попечительского совета РГО под председательством Владимира Путина и избрания президентом РГО Сергея Шойгу работа организации вышла на новый уровень. Сейчас активно ведутся работы по очистке Крайнего Севера от мусора. А минувшей зимой совместно с волонтерами исследователи ликвидировали последствия разлива мазута на черноморском побережье.

«Некоторые люди очищали замазученный песок, мазут после выброса, некоторые помогали с птицей, некоторые просто оказывали добровольческую помощь питанием, размещением», - говорит сотрудник департамента экспедиционной деятельности и развития туризма Олег Машков.

Сегодня, как и 180 лет назад, РГО - это люди, готовые исследовать, защищать и рассказывать всему миру о родной земле. Самое главное, миссия как была, так и остается неизменной - формировать моду на знания о России и свои, отечественные смыслы.