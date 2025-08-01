Восьми регионам РФ спишут долги более чем на 47 млрд рублей

Восьми российским регионам спишут долги по бюджетным кредитам. Общая сумма задолженности составит 47,37 миллиарда рублей. Соответствующее заявление сделал премьер-министр Михаил Мишустин.

«Сегодня еще для восьми регионов спишем такие займы в объеме свыше 47,37 миллиарда рублей. Перечислю: это республики Калмыкия, Карелия, а также Воронежская, Кировская, Кемеровская, Московская, Смоленская и Тверская области», - озвучил глава кабмина.

Во время заседания Мишустин пояснил, что прежде эти субъекты РФ направляли средства на реализацию национальных проектов, таких как ЖКХ, переселение из аварийного жилья, развитие промышленности.

Глава российского правительства выразил уверенность, что принятая мера поможет бюджетной системе этих восьми регионов и их развитию в целом.

В середине июля Мишустин заявлял, что правительство РФ направит 765 миллиардов рублей на производство самолетов и вертолетов в течение шестилетнего срока.