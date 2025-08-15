МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
В России с 1 сентября вступят в силу новые правила проверки на опьянение

Изменения коснулись, в том числе, интервала между двумя продувами алкотестером.
Глеб Владовский 2025-08-15 08:17:42
© Фото: Денис Абрамов РИА Новости

В России с 1 сентября вступят в силу изменения в медосвидетельствование на опьянение. Об этом сообщил член комиссии Общественной палаты РФ по общественной экспертизе законопроектов и иных нормативных актов Евгений Машаров.

«Увеличился интервал между двумя продувами алкотестером. Раньше он составлял 15-20 минут, а с 1 сентября будет 15-25 минут. Установлен срок, в течение которого можно сдать мочу на анализ - в течение 30 минут после направления на химико-токсикологическое исследование», - цитирует его слова ТАСС.

Как отметил политик, еще одним новшеством стало указание на прием препаратов на химико-токсикологическом исследовании. Кроме того, биоматериалы должны будут храниться до трех месяцев с момента освидетельствования.

Ранее автоэксперт Петр Шкуматов рассказал, что новые правила медосвидетельствования на состояние опьянения помогут усилить ответственность водителей за отказ от прохождения процедуры.

#в стране и мире #РФ #изменения #алкотестер #проверка на опьянение
