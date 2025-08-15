МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Шведские полицейские сообщили о гибели мужчины после перестрелки у мечети

Пострадавших в перестрелке у религиозного объекта в Эребру отправили в больницу, но по пути один скончался.
Дарина Криц 2025-08-15 20:25:45
© Фото: Kristian Tuxen Ladegaard Berg, Keystone Press Agency, Globallookpress

Шведские правоохранители обнаружили двух мужчин, у которых были огнестрельные ранения, полученные при перестрелке на парковке у мечети. Инцидент произошел в городе Эребру в центральной Швеции. Один из пострадавших скончался.

По сведениям полиции, в 13.44 по местному времени получен звонок о возможной стрельбе в Боглундзенгене. При этом очевидцы заметили, что один вероятный правонарушитель покидал место ЧП.

После этого туда прибыла скорая помощь. Медики доставили двух пострадавших в одну из больниц , но по пути один из них умер от полученных ран.

Также сообщается, что заведены уголовные дела по статьям «Убийство», «Покушение на убийство» и «Опасные преступления с применением оружия». В правоохранительных органах имеется версия, что инцидент связан с преступными группировками в этом городе.

