Обвинения киевского режима о якобы нанесенном ВС РФ ударе по рынку в центре города Сумы и другим населенным пунктам являются провокацией. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.

Согласно заявлению МО, эта информация распространяется с целью формирования негативного медийного фона, чтобы сорвать предстоящие переговоры российской и американской стороны в городе Анкоридже.

«Российские Вооруженные Силы никаких ударов по городу Сумы и другим городам не наносили», - заверили в ведомстве.

В Минобороны также напомнили, что предупреждали о подобных инцидентах. Во вторник 12 августа ведомство заявило, что киевский режим попытается сорвать переговоры президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа на Аляске.