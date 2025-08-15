МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
МО РФ назвало провокацией обвинения Киева в якобы ударе по рынку в Сумах

В ведомстве заверили, что российская армия не наносила никаких ударов по населенным пунктам на Украине.
2025-08-15 19:12:36
© Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда»

Обвинения киевского режима о якобы нанесенном ВС РФ ударе по рынку в центре города Сумы и другим населенным пунктам являются провокацией. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.

Согласно заявлению МО, эта информация распространяется с целью формирования негативного медийного фона, чтобы сорвать предстоящие переговоры российской и американской стороны в городе Анкоридже.

«Российские Вооруженные Силы никаких ударов по городу Сумы и другим городам не наносили», - заверили в ведомстве.

В Минобороны также напомнили, что предупреждали о подобных инцидентах. Во вторник 12 августа ведомство заявило, что киевский режим попытается сорвать переговоры президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа на Аляске.

#Россия #Украина #Киев #провокация #удар #Сумы
